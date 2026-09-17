Два татарстанских лыжника выступят на Кубке мира с первого этапа

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Сегодня стало известно, что российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, представляющие Татарстан, выступят на Кубке мира начиная с первого этапа.



Об этом сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин.

«Савелий и Дарья тренируются вместе с группой, будут участвовать в чемпионате России. Их нейтральный статус никуда не делся, и они поедут на Кубок мира, с первого этапа. Сейчас вот принимали участие в гонке FIS в Италии. Для них более или менее все понятно. С ноября их подготовка будет выстраиваться под участие в первом этапе Кубка мира. А до ноября – по общему плану команды. Надеюсь, что в ноябре большая часть группы тоже будет готовиться к первому этапу Кубка мира», – сказал Сорин РИА Новости.



Первый этап Кубка мира пройдет в финской Руке с 27 по 29 ноября.