Памфилова: В каждой УИК будет ответственный за эвакуацию

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В каждой участковой избирательной комиссии на предстоящих выборах будет ответственный за эвакуацию и предотвращение разного рода провокаций. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, докладывая о готовности российской избирательной системы к выборам в Единый день голосования, передает ТАСС.

Все избирательные участки обеспечены резервными помещениями и источниками питания, особо заверила председатель Центризбиркома.

Памфилова также выразила уверенность, что ЦИК сделал всё, «чтобы сохранить баланс между обеспечением безопасности и традиционным <...> базовым принципом обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса, несмотря на все сложности, трудности и угрозы».

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.