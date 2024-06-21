Дело о хищении 13 млн: глава отдела «Радиоприбора» предстал перед судом в Казани

Сегодня в Приволжском суде Казани началось рассмотрение дела по факту хищения на сумму более 13 млн рублей. Тимура Гайнуллина обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Согласно версии обвинения, находясь на руководящей должности в АО «Радиоприбор», он осуществил мошенническую схему при закупке крышек и корпусов для зенитно-ракетных комплексов, похитив 13 млн 21 тысячу 200 рублей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Гайнуллину было известно, что данную продукцию необходимо приобрести для дальнейшей поставки в АО “НПО «Радиоэлектроника им. В.И. Шимко” в целях исполнения государственного оборонного заказа», – говорится в обвинительном заключении.

Сегодня в суде сторона защиты первым делом высказала пожелание об ограничении действий прессы на заседании. Подсудимый не хотел попадать в объективы камер, а также был против дальнейшей публикации его фотографий из зала суда. Просьба была отклонена, так как процесс по этому делу является открытым.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Прокурор огласил обвинение, подсудимый вину не признал. В дальнейшем планируется допрос потерпевшей стороны, которая сегодня отказалась от допроса, ссылаясь на необходимость подготовки.

По версии следствия, Гайнуллин, находясь на руководящей должности в АО «Радиоприбор» и выполняя государственный оборонный заказ, должен был приобрести 300 крышек и корпусов для дальнейшей их передачи в «НПО Радиоэлектроника», где из этих деталей производятся радиозапросчики, входящие в состав переносных зенитно-ракетных комплексов. Радиозапросчики необходимы для того, чтобы отличать свою технику от техники врага.

По версии обвинения, Тимур Гайнуллин заключил фиктивный договор с другой фирмой, так и не поставив необходимые детали, но похитив деньги на их закупку.