АО «Тимер Банк» – с заботой о детях

Фото предоставлены АО «Тимер Банк»

Ежегодно 1 июня страна отмечает замечательный праздник – Международный день защиты детей. Именно в этот день все внимание направлено на создание праздничной атмосферы для детей и их родителей. 1 июня в городах традиционно проводятся развлекательные программы, спортивные турниры, творческие конкурсы и другие праздничные мероприятия.

АО «Тимер Банк» не остался в стороне: сотрудники территориальных подразделений с самого утра раздавали воздушные шары на улицах своего города, а также всем «маленьким клиентам» в офисах Банка. Так, например, в городе Зеленодольск воздушные шары были вручены детям, пришедшим на праздник в парк «Озеро», а в городе Альметьевск воздушные шары вручались маленьким посетителям ресторана рядом с офисом АО «Тимер Банк». Сотрудники Банка также подарили радость и хорошее настроение детям Казани, Елабуги, Бугульмы, Нижнекамска, Москвы.

Праздник получил живой отклик, как среди детей, так и их родителей, которым Банк предлагал свои услуги по оформлению льготной и семейной ипотеки. Родители положительно оценили такой формат – полезная информация для семей с детьми с легкой подачей и презентом для малышей.

АО «Тимер Банк» постарался сделать первый летний день ярким и запоминающимся, подарить ребятам заряд позитива с улыбками и воздушными шарами, ведь впереди их ждут каникулы, отдых и веселье. В этом мероприятии приняли участие все территориальные подразделения и праздничная атмосфера 1 июня царила во всех городах присутствия «Тимер Банка».

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