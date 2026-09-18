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Политика 18 сентября 2026 02:26

Эксперт Эскобар: Россия вправе завершить конфликт на Украине на своих условиях

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Россия имеет полное право завершить украинский конфликт на собственных условиях. Об этом заявил бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар.

По его словам, сейчас развернута «террористическая война НАТО» против России, так как из-за действий западников «атакуют российскую гражданскую инфраструктуру и российских мирных жителей».

«Это уже не СВО, а контртеррористическая операция. Первоначальная суть СВО полностью изменилась. Теперь все совершенно иначе», – сказал эксперт в беседе с ТАСС.

Эскобар также заявил, что считает для России целесообразным как можно скорее завершить конфликт. По его мнению, Украина оказалась разорена из-за действий Европы, которая рассчитывала ослабить Россию.

«Так что теперь дело за РФ – покончить с этим на своих условиях», – констатировал Эскобар.

#СВО
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