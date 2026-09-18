Эксперт Петруненко рассказал, как вести себя при встрече с волком

При встрече с волком не стоит убегать или поворачиваться к животному спиной. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и генетики факультета биологии РГПУ им. А. И. Герцена Юрий Петруненко.

По словам эксперта, риск встречи с хищником повышается, если рядом с населенными пунктами есть доступные источники пищи, а домашние животные остаются без присмотра. Собак во время прогулок следует держать на поводке, поскольку они могут привлечь внимание волка или привести его к хозяину.

Петруненко также отметил, что при нападении волка на собаку не следует пытаться разнять животных самостоятельно. В такой ситуации человек может сам стать целью хищника.

«Многие животные на территории с высокой антропогенной нагрузкой воспринимают человека как угрозу безопасности и предпочитают избегать конфликтов. Нападения волков на людей редки. Особую опасность представляют животные с бешенством. Поэтому важно немедленно обращаться к медикам, даже если укус кажется незначительным», – предупредил зоолог.

Если волк находится на расстоянии, эксперт рекомендует спокойно подождать, пока животное уйдет, либо постепенно отойти. При близкой встрече необходимо сохранять дистанцию и наблюдать за хищником.

«При близкой встрече не бегите и не поворачивайтесь к волку спиной – отступайте, наблюдая за животным. Если зверь продолжает приближаться, громко говорите, кричите, поднимите руки и постарайтесь уйти в безопасное укрытие», – подчеркнул Юрий Петруненко.