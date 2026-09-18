Минниханов обратился к татарстанцам по случаю выборов депутатов Госдумы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва. Голосование пройдет в России 18–20 сентября.

«Их результаты во многом определят вектор развития государства и законотворческой деятельности на следующие 5 лет», – отметил Минниханов.

2026 год в России объявлен Годом единства народов. Раис Татарстана подчеркнул, что для многонациональной республики эта тема имеет особое значение: разные культуры, языки и религии объединяют татарстанцев.

«Мы – часть большой страны, где все народы живут в мире и согласии. Убежден, что эта сила духа будет отражена и в выборе, который мы должны сделать», – заявил Раис республики.

Минниханов назвал Татарстан опорным регионом России и отметил его поступательное и уверенное развитие. Он также рассказал о вкладе жителей республики в поддержку страны и участников специальной военной операции.

«Сегодня татарстанцы вместе со всей страной делают все, чтобы приблизить Победу: мужественно отстаивают суверенитет и будущее страны в зоне проведения специальной военной операции, оказывают гуманитарную помощь, обеспечивают фронт всем необходимым», – говорится в обращении.

«Только вместе мы сможем преодолеть все трудности и сохранить курс на развитие России и родной республики», – подчеркнул Минниханов.

Раис РТ также отметил роль представительства Татарстана в Государственной Думе. «Это позволяет убедительно отстаивать интересы республики и ее жителей, успешно реализовывать национальные проекты и социально ориентированные программы, повышать качество жизни наших граждан», – заявил Минниханов.

«Дорогие избиратели! Каждый из вас вносит свой вклад в успехи страны и республики. И именно от каждого из вас зависит, каким будет наше общее будущее», – говорится в обращении.

«Призываю вас проявить активную жизненную позицию – прийти на избирательные участки и сделать ответственный выбор. Приходите на выборы! Приходите всей семьей!» – призвал Раис Татарстана.