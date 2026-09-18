На Сахалине две женщины поймали тунца весом 285 кг
Две рыбачки на Сахалине поймали тунца весом 285 кг. Трофей оказался рекордным для Дальнего Востока, сообщила одна из участниц рыбалки Вероника Максимова.
Рыбачки вышли с озера Изменчивого и отправились к Восточному побережью в районе мыса Свободный. Тунец клюнул примерно в 3–4 км от берега на обратном пути.
«Позже выяснилось, что его вес 285 кг. На борт мы его не затаскивали, мы его тащили волоком. Он нас таскал просто, нашу лодку, она же резиновая, и вот она как поплавок была. Руки устали сильно», – рассказала Вероника в беседе с ТАСС.
По словам рыбачки, она занимается ловлей трофейной рыбы около пяти лет. Ранее ей удавалось вылавливать тунцов весом 100–150 кг.
«У нас есть “тунцовый чат” взаимопомощи. Сегодня я сразу туда написала, когда поняла, что мы одни не справимся. На берегу нас уже ждала помощь. Помогали даже отдыхающие у озера. Со всеми поделилась мясом тунца», – добавила Вероника.
Ранее во Владивостоке спортсмен выловил тунца весом 232 кг. Рыба длиной 217 см клюнула на удочку в районе бухты Тихой.