Дополнительные выходные: кто и как может получить в Татарстане

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Законодательство предусматривает дни отдыха в государственные и республиканские праздники, а также в даты, которые были определены для переноса выходных. При этом для некоторых категорий работников предусмотрены дополнительные дни отдыха. Кто может воспользоваться таким правом и в каких случаях, — в материале «Татар-информа».

Дополнительный отдых за работу в выходной

Если сотруднику пришлось работать в выходной или праздничный день, он может выбрать между повышенной оплатой и дополнительным временем для отдыха. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ работа в такие дни оплачивается как минимум в двойном размере.

При желании сотрудник вместо повышенной оплаты вправе взять другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или праздник оплачивается в обычном, одинарном размере, а предоставленный отгул отдельно не оплачивается.

Привлечение сотрудника к работе в выходной или праздничный день должно быть оформлено документально. Как правило, работник предоставляет соответствующее заявление, после чего работодатель издает приказ.

Дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью

Родители детей с инвалидностью, а также опекуны и попечители имеют право на четыре дополнительных выходных дня каждый месяц. Такая возможность предусмотрена статьей 262 ТК РФ.

Четыре дня можно распределить между родителями по договоренности. При этом воспользоваться всеми дополнительными выходными в течение месяца может и один из них. За каждый такой день работодатель сохраняет за сотрудником средний заработок.

Для оформления дополнительных выходных необходимо обратиться в кадровую службу и представить документы, подтверждающие право на льготу. В их числе могут быть свидетельство о рождении ребенка, документы о его регистрации и справка, подтверждающая установление инвалидности.

Оплачиваемый день для диспансеризации

Работники, которым необходимо пройти диспансеризацию, также могут воспользоваться дополнительным днем освобождения от работы. Периодичность предоставления такого дня зависит от возраста сотрудника.

Согласно статье 185.1 ТК РФ, работникам младше 40 лет оплачиваемый день для диспансеризации предоставляется один раз в три года. С 40 лет и до наступления предпенсионного возраста воспользоваться этой возможностью можно ежегодно. Пенсионерам и предпенсионерам дополнительный оплачиваемый день предоставляется два раза в год.

После прохождения диспансеризации сотруднику потребуется подтвердить работодателю факт посещения медицинского учреждения соответствующей справкой.

Выходные после сдачи крови

Дополнительное время для отдыха предусмотрено и для доноров. Человек, который сдает кровь или ее компоненты, получает дни освобождения от работы в связи с донорством.

В частности, сотрудник имеет право на день отдыха непосредственно в день сдачи крови, а также на день, когда проходил необходимое медицинское обследование. Кроме того, предоставляется еще один день отдыха, который работник может использовать в другое удобное для него время.

Статья 186 ТК РФ предусматривает сохранение за донором среднего заработка за предоставленные дни отдыха.

Дополнительный выходной для женщин, работающих в сельской местности

Особые трудовые гарантии предусмотрены для женщин, занятых в сельской местности. В соответствии со статьей 263.1 ТК РФ они имеют право на один дополнительный выходной день каждый месяц.

Такой день предоставляется без сохранения заработной платы. Иными словами, работодатель освобождает сотрудницу от работы, но оплата за этот дополнительный день отдыха не производится.