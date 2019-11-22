Яруллин: «Пальмовое масло в продуктах нужно запретить в первую очередь»

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Использование химии в продуктах питания следует свести к минимуму, а пальмовое масло — полностью запретить. Такое мнение в интервью с гендиректором АО «Татмедиа» Андреем Кузьминым озвучил руководитель «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

«Пальмовое масло надо запретить в первую очередь. Это неправильный продукт, тем более если оно техническое. Кто проверил, что лежит на прилавке и потребляется людьми? Пальмовое масло — пищевое или техническое? Даже пищевое нельзя внедрять. Мы сколько раз об этом писали и публиковали в разных журналах. В СССР пальмовое масло шло только на производство мыла. А сейчас Россия является одним из крупнейших импортеров пальмового масла в мире», — подчеркнул Яруллин.

Он добавил, что другим источником повышенного риска являются различные химические удобрения в сельском хозяйстве.

«Я не против удобрений, но с пестицидами и гербицидами надо быть очень осторожными. Сколько мы пчел, птиц убили с помощью вредных продуктов, которые во всем мире запрещены, а у нас нет! Этим надо серьезно заниматься, это тоже химия», — объяснил руководитель «Татнефтехиминвест-холдинга».

По его словам, решением вопроса является развитие села. При должной поддержке сельские производители смогут обеспечить республику и страну экологичными продуктами питания без вредной химии.

«Если в деревнях люди будут оставаться, они будут развивать сельское хозяйство, применять новые технологии и будут обеспечивать нас экологически чистыми продуктами питания. В конечном счете это здоровье нации», — заключил Рафинат Яруллин.

Интервью с Рафинатом Яруллиным читайте на сайте «События». Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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