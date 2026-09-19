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Общество 19 сентября 2026 18:43

Многодетная семья из Больших Кайбиц пришла на выборы вместе

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Многодетная семья из Больших Кайбиц пришла на выборы вместе

Многодетная семья Фидаиля и Алины Хайрутдиновых из Больших Кайбиц пришла на избирательный участок вместе с сыновьями Аделем и Саидом.

Для старшего сына Аделя, который учится на первом курсе Казанского федерального университета по специальности, связанной с преподаванием английского и арабского языков, голосование стало первым.

Председатель участковой комиссии Рамиль Зиннатуллин поздравил молодого избирателя с первым участием в выборах.

У супругов Хайрутдиновых четверо детей. Старшая дочь Залина работает и заочно учится в ТИСБИ по направлению «Менеджмент». Сын Замиль — девятиклассник, младшему Саиду шесть лет.

На избирательный участок родители пришли вместе с детьми.

Фото: газета «Кайбицкие зори».

#Выборы-2026
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