Многодетная семья из Больших Кайбиц пришла на выборы вместе

Многодетная семья Фидаиля и Алины Хайрутдиновых из Больших Кайбиц пришла на избирательный участок вместе с сыновьями Аделем и Саидом.

Для старшего сына Аделя, который учится на первом курсе Казанского федерального университета по специальности, связанной с преподаванием английского и арабского языков, голосование стало первым.

Председатель участковой комиссии Рамиль Зиннатуллин поздравил молодого избирателя с первым участием в выборах.

У супругов Хайрутдиновых четверо детей. Старшая дочь Залина работает и заочно учится в ТИСБИ по направлению «Менеджмент». Сын Замиль — девятиклассник, младшему Саиду шесть лет.

На избирательный участок родители пришли вместе с детьми.