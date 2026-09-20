Зампредседателя ЦИК Казахстана поделился впечатлениями о ходе голосования в РТ

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Делегация Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств посетила избирательный участок №248, расположенный в казанской школе «Адымнар», перед его закрытием. Зарубежные наблюдатели оценили, как проходят выборы в Государственную Думу РФ.

«Цель нашего визита – участие в наблюдении за выборами в России. Мы прибыли в вашу страну по поручению Президента Казахстана. Наши коллеги сейчас работают в Москве и Санкт-Петербурге, а мы с удовольствием работаем в Казани», – рассказал журналистам заместитель председателя ЦИК Казахстана Мухтар Ерман.

За три дня голосования на выборах в Татарстане представители Миссии наблюдателей СНГ посетили несколько избирательных участков, а также провели встречи с сотрудниками Центральной избирательной комиссии РТ, сообщил он.

«Мы провели содержательные переговоры, обмены мнениями. Я констатирую, что эта поездка имеет как практическую задачу, так и перспективные моменты на будущее для развития сотрудничества между нашими избирательными системами», – подчеркнул Ерман.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По его словам, видно, что ЦИК РТ провел большую работу по оповещению граждан о выборах, по обучению членов участковых комиссий. «Практически на каждом участке в открытом доступе находились сертификаты, которые подтверждают, что все они (члены УИК – прим. Т-и) прошли соответствующее обучение и обладают необходимыми навыками и компетенциями. Все комиссии работали очень спокойно. Все участки материально-технически обеспечены», – заявил наблюдатель.

Ерман добавил, что особое внимание было уделено избирателям с ограниченными возможностями здоровья. В частности, созданы условия для голосования на избирательных участках и на дому.

Наблюдатель отметил, в практике избирательных систем России и Казахстана есть как отличающиеся моменты, так и общие подходы. «Общее – это активная работа с избирателями, особенно с молодыми. Я знаю, что у вас первый день выборов был посвящен именно молодежной аудитории, был сделан акцент на тех, кто впервые голосует», – сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Ерман заметил, что Казахстане этот вопрос также находится на особом контроле. «В каждую избирательную кампанию мы получаем 300 тыс. новых избирателей, и мы должны с ними работать. Информация об этой работе была внимательно выслушана нашими коллегами из Татарстана, и мы готовы этим поделиться», – заявил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Кроме того, по его словам, важный момент, которому придается особое значение как в России, так и в Казахстане, – работа с наблюдателями. «Вопросы аккредитации наблюдателей, организации их работы тоже очень важны, ибо наблюдение, будь-то иностранное или внутреннее, является одним из важнейших показателей объективности и прозрачности выборного процесса», – заключил Ерман.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва прошли 18, 19 и 20 сентября. Парламент избирается по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании было допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также прошли дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.