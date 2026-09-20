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Общество 20 сентября 2026 13:57

Волонтеры Татарстана помогают пожилым и маломобильным избирателям

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В Татарстане волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам в дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Об этом сообщает ЦИК РТ.

Сегодня свой голос отдала 99-летняя труженица тыла, жительница села Бурундуки Файруза Фатыхова. Волонтеры оказали ей необходимую поддержку.

Несмотря на возраст, Файруза Фатыхова интересуется событиями в стране и считает участие граждан в голосовании важным.

«Выборы – это наше будущее», – отметила она.

Как сообщили в ЦИК РТ, волонтерский корпус будет продолжать работу в течение всего дня голосования.

Видео: пресс-служба ЦИК РТ

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