Волонтеры Татарстана помогают пожилым и маломобильным избирателям

В Татарстане волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам в дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Об этом сообщает ЦИК РТ.

Сегодня свой голос отдала 99-летняя труженица тыла, жительница села Бурундуки Файруза Фатыхова. Волонтеры оказали ей необходимую поддержку.

Несмотря на возраст, Файруза Фатыхова интересуется событиями в стране и считает участие граждан в голосовании важным.

«Выборы – это наше будущее», – отметила она.

Как сообщили в ЦИК РТ, волонтерский корпус будет продолжать работу в течение всего дня голосования.

Видео: пресс-служба ЦИК РТ