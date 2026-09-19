«Надежда на светлое будущее»: ветеран СВО проголосовал в Заинске

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинске на избирательном участке на базе Заинского политехнического колледжа проголосовал ветеран специальной военной операции Евгений Иванов.

Иванов родился и вырос в Заинске, после школы окончил машиностроительный техникум. Срочную службу проходил во Владикавказе. После возвращения работал в промышленно-строительной компании «Гидромонтаж», затем занимался строительством в частной сфере.

В 2022 году Евгений Иванов был мобилизован и отправился в зону проведения специальной военной операции. В октябре 2024 года получил тяжелое ранение, после чего был уволен из Вооруженных сил. Сейчас он работает монтажником в ООО «Комплекс инженерных решений».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Иванов имеет звание сержанта. Награжден медалью «За храбрость» II степени, медалью «За боевое отличие» и медалью «За воинскую доблесть» II степени.

По словам ветерана, он старается участвовать в выборах, когда есть такая возможность. В прошлом году проголосовать не смог, поскольку находился в Чите.

«Стараюсь по возможности всегда сходить. Выбор для меня – это надежда на светлое будущее, на то, что жизнь станет лучше. В первую очередь думаю о будущем детей, будущем потомков», – рассказал Евгений Иванов.