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Общество 19 сентября 2026 13:19

Абзалов: фестиваль «Время молодых» рассказывает о возможностях для студентов

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Абзалов: фестиваль «Время молодых» рассказывает о возможностях для студентов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Более 50 тыс. молодых людей, проголосовавших на выборах, пришли на фестиваль «Время молодых» у Центра семьи «Казань». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов.

Мероприятие прошло в первый день голосования и было организовано для студенческой молодежи и учащихся специальных профессиональных образовательных организаций.

«Это не только про учебу, это и про личную жизнь, про знакомства, создание семьи, про карьеру, про труд – где можно трудоустроиться, какие можно иметь, как студенту, преференции и скидки на те или иные возможности», – пояснил Абзалов.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #молодежь татарстана
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