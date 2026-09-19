Абзалов: фестиваль «Время молодых» рассказывает о возможностях для студентов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Более 50 тыс. молодых людей, проголосовавших на выборах, пришли на фестиваль «Время молодых» у Центра семьи «Казань». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов.

Мероприятие прошло в первый день голосования и было организовано для студенческой молодежи и учащихся специальных профессиональных образовательных организаций.

«Это не только про учебу, это и про личную жизнь, про знакомства, создание семьи, про карьеру, про труд – где можно трудоустроиться, какие можно иметь, как студенту, преференции и скидки на те или иные возможности», – пояснил Абзалов.