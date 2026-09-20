news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 сентября 2026 14:17

В Апастово в третий день выборов избирателей встречают песнями и блинами

Читайте нас в
В Апастово в третий день выборов избирателей встречают песнями и блинами

В Апастовском районе третий день выборов проходит в праздничной атмосфере. На избирательных участках звучит музыка, работники культуры исполняют для жителей песни, а избирателей угощают блинами и горячим чаем.

На участке №879 блины для пришедших на голосование приготовил коллектив детского сада «Солнышко».

Жительница Апастово Миляуша Валуллина пришла на выборы вместе с внуком. По ее словам, она участвует в голосовании уже 61 год.

«Участвую в выборах каждый год. Голосую уже 61 год. Пусть у нас будет прекрасное будущее», – сказала Валуллина.

Фото: «Апастово-информ».

#Выборы-2026
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Первые результаты выборов в Госдуму станут известны после 21:00 мск

Первые результаты выборов в Госдуму станут известны после 21:00 мск

20 сентября 2026
«Я как ураган!»: 100-летний житель Тукаевского района пришел на выборы

«Я как ураган!»: 100-летний житель Тукаевского района пришел на выборы

19 сентября 2026
Новости партнеров