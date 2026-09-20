В Нижнекамске на участках прошли концерты, ярмарки и работали точки здоровья

Фото предоставлено Верой Муратовой

В Нижнекамске в дни голосования на избирательных участках работали концертные площадки, ярмарки, выставки и точки здоровья. Жители города могли не только принять участие в выборах, но и посетить культурные и социальные мероприятия.

В гимназии №32 для избирателей выступили творческие коллективы города. Концерты проходили и на других площадках. Рядом с участками организовали продовольственные ярмарки, где можно было приобрести продукцию местных производителей, а также работали площадки с сувенирами ручной работы.

В четвертом филиале библиотеки подготовили книжную выставку, посвященную истории Нижнекамска. В экспозиции представлены издания о городе с момента его основания до современности, а также произведения местных авторов – сборники прозы и стихотворений.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Отдельную часть выставки составил ретро-альбом со старыми фотографиями Нижнекамска. Посетителям показали снимки первых домов города, строительства и появления новых микрорайонов.

«Самое интересное и значимое – такой ретро-альбом, который отражает в старых фотографиях именно историю Нижнекамска. Самый первый дом, например, представлен. Посетители с удовольствием смотрят эти фотографии – как стройка шла, вот еще новостройка», – рассказали организаторы выставки.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Еще одной площадкой на участках стали точки здоровья. В поселке Красный Ключ избиратели могли пройти комплексное обследование. Желающие проверяли уровень сахара и холестерина, состояние периферических сосудов, состав тела, работу сердца и легких, а также могли сделать прививку от гриппа.

«Проверить уровень сахара, холестерина, проверить сосуды периферические, оценить состав своего тела. Исследовать состояние сердца, проверить функцию легких, а также сделать прививку от гриппа», – рассказали специалисты о возможностях точки здоровья.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Воспользоваться этой возможностью решили и жители Нижнекамска. «Это вообще очень хорошо. Мы из-за этого в воскресенье собрались идти, чтобы попасть в эту точку. Прививку сделать и обследоваться», – рассказала одна из посетительниц.