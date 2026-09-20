Председатель ЦИК РТ: Явка избирателей в Татарстане на 18.00 составила 72,4%

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Сегодня в 20:00 закрылись все избирательные участки Татарстана, явка на 18.00 составила 72,4%. Об итогах трехдневного голосования в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Все 2742 участковые избирательные комиссии завершают голосование и закрываются. Это трехдневный марафон, три дня голосования, три уровня выборов. Мы голосовали за депутатов Государственной Думы, за депутатов Государственного Совета Республики Татарстан и за муниципальных депутатов», – отметил спикер.

По словам председателя ЦИК РТ, явка избирателей на 18 часов составила 72,4% от общего их числа, всего же в республике насчитывается чуть меньше 3 млн жителей, имеющих право голосовать.

«Активно голосовал Татарстан. Одно могу сказать совершенно точно: работа всех участковых комиссий прошла штатно», – подчеркнул Андрей Кондратьев.

При этом он добавил, что закрытие участков – это начало самого ответственного этапа, подсчета голосов.

«Начинается самый важный и ответственный момент подсчета голосов. 21 600 членов участковых избирательных комиссий приступают к ответственной работе. Это будет четкая, открытая процедура подсчета голосов, в которой вместе с ними принимают участие и наблюдатели, и кандидаты, и доверенные лица политических партий, и <...> журналисты. 470 аккредитованных журналистов имеют возможность принять участие в подсчете голосов», – заметил председатель ЦИК РТ.

Говоря о ходе трехдневного голосования, Кондратьев обратил внимание на активность представителей разных поколений.

«В первый день мы видели на улицах нашу потрясающую молодежь, наших первокурсников, впервые голосующих. Сегодня в первой половине дня мы уже видели избирателей серебряного возраста. Пожилые люди шли с внуками, детьми на избирательные участки. Это семейственность, поколенчество – когда молодое поколение видит, как голосуют их родители, как голосуют их деды. И это здорово. И прекрасное название вашего марафона – „Всей семьей на выборы!“», – заключил он.