Более половины избирателей Татарстана уже проголосовали на выборах

В Татарстане подвели промежуточные итоги второго дня голосования на выборах депутатов Госдумы России. Несмотря на массированные кибератаки, все сервисы работают в штатном режиме, а явка уже превысила 50% от общего числа избирателей.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», на 15:00 19 сентября в Татарстане проголосовали 50,3% избирателей республики. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Что касается избирателей – настроение хорошее, голосуют активно, все идет в штатном режиме. Сегодня вовремя открылись все избирательные участки», – заявил Кондратьев.

Он также кратко напомнил итоги первого дня – к 15:00 первого дня явка в республике составила 23,5%. После закрытия участков этот показатель достиг 36,8%, превысив общероссийские показатели (29,6%).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается безопасности и медицинского обеспечения, то по итогам первого дня не поступило ни одной жалобы по поводу нарушений, а вызовы бригад скорой помощи не были зарегистрированы.

Кондратьев подчеркнул, что работа государственной автоматизированной системы «Выборы» обеспечена резервным питанием.

Кроме того, по данным Центра противодействия киберугрозам Татарстана, система защиты отразила 537 попыток атак на веб-ресурсы. «Ни одна из атак не привела к нарушению работы сервисов», – отметил глава ЦИК РТ. Напомним, что Минцифры Татарстана сегодня сообщило, что всего в республике за последние сутки зафиксированы и успешно предотвращены 937 попыток взлома интернет-ресурсов Правительства РТ, а также 158 случаев удаленного запуска вредоносных программ на серверах в Татарстане.

Отдельно председатель ЦИК РТ поблагодарил сотрудников СМИ за информационную поддержку. «Я вижу, объезжая участки, – вы успеваете заглянуть на огромное количество участков. Для избирателей трехдневное голосование – это большое удобство, а для СМИ и наблюдателей непросто три дня находиться на избирательных участках, наблюдать за голосованием», – добавил Кондратьев.

В заключение он рассказал, что за два дня выборов на горячую линию поступило 250 звонков. При том, что всего при подготовке к выборам поступило 809 звонков. В основном звонки касались сервиса «Мобильный избиратель» и разъяснений выборного законодательства.

В ЦИК Татарстана работает информационно-ситуационный центр Фото: канал ЦИК РТ в «Максе»

«Пишут обращения в адрес Центральной избирательной комиссии. Во-первых, очень избирателям не понравилось то, что перестал работать «Мобильный избиратель». Или просят дать открепительное удостоверение. Открепительных удостоверений нет, они не существуют в природе. Сейчас есть «Мобильный избиратель», и всё. 14-го числа он был закрыт, мы сожалеем, но ничего не можем сделать в данном случае. Никто не может решить этот вопрос», – заявил Кондратьев.

Напомним, 18–20 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва. Всего в парламент будет избрано 450 депутатов по смешанной избирательной системе.

Одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.