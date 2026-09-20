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Политика 20 сентября 2026 21:18

Камалтынов о выборах в Татарстане: Порадовала активность избирателей

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Камалтынов о выборах в Татарстане: Порадовала активность избирателей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выборы депутатов Госдумы РФ в Татарстане прошли на традиционно высоком организационном уровне и при большом интересе избирателей. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

«В нашей республике традиционно выборы проходят всегда на очень высоком организационном уровне. Радует, безусловно, активность наших избирателей, потому что все три дня люди шли на избирательные участки. Ну, и поэтому, конечно, ждем хороших результатов по явке», – заметил политик.

По словам Камалтынова, за эти три дня он посетил районы республики и обратил внимание на спокойную и организованную работу участковых избирательных комиссий.

#Юрий Камалтынов #Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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