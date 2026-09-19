Путин поддержал расширение программы социальной газификации на сельские ДК

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» включить сельские дома культуры в программу социальной газификации и выделить регионам дополнительные 1,2 млрд рублей на субсидии гражданам для покупки газового оборудования. Об этом он заявил 18 сентября во время телемоста, посвященного подключению новых объектов к газу, сообщает пресс-служба партии.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев предложил расширить перечень объектов программы за счет сельских домов культуры. По его словам, партия получает много обращений с такой просьбой от регионов.

Якушев также сообщил, что субъекты РФ направили предложения на 1,2 млрд рублей для дополнительного подключения домовладений. По его оценке, эти средства позволили бы улучшить условия жизни большого числа граждан.

Путин поручил правительству расширить программу социальной догазификации и включить в нее сельские дома культуры, назвав их центрами общественной жизни на селе. Президент также поддержал выделение регионам в 2026 году еще 1,2 млрд рублей из резервного фонда правительства, чтобы закрыть потребность в субсидиях на покупку газового оборудования и оказать прямую финансовую помощь большему числу граждан.

Президент назвал программу социальной газификации одной из важнейших инициатив для граждан, регионов, отечественного топливно-энергетического комплекса и страны в целом. Он также отметил, что с начала ее реализации «Единая Россия» и ее представители на местах контролировали ход выполнения программы.

По словам Путина, партия выступила с предложениями расширить программу газификации и ввести дополнительные меры поддержки граждан, после чего соответствующие инициативы были реализованы. Необходимые законодательные решения, как отметил президент, приняли при участии «Единой России».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что за последние пять лет в рамках программ газификации и газоснабжения газ подвели к 2,15 тыс. населенных пунктов. По его словам, таких показателей российская и мировая газовая отрасль ранее не достигала.

Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов добавил, что ежедневно к газу подключают до 1 тыс. домов. Техническая возможность газификации уже создана для 1,9 млн домовладений, где газовые сети находятся на границе земельного участка. По его словам, программа обеспечена необходимыми материалами и оборудованием российского производства.

В ходе телемоста газ подключили к пяти котельным космодрома «Восточный» в городе Циолковском Амурской области, новой блочно-модульной котельной для школы и детского реабилитационного центра в селе Новый Дол Ульяновской области и новому Дому культуры в деревне Кильдишево Чувашской Республики.

В селе Ричаганих Дагестана к сетевому газу подключили первое домовладение – дом сестры участника специальной военной операции. В деревне Финеево Владимирской области газ подали на котельную фельдшерско-акушерского пункта Киржачской районной больницы, который обслуживает жителей пяти деревень.

В Татарстане 17 сентября в рамках программы социальной догазификации «Газпром трансгаз Казань» ввел в эксплуатацию распределительный газопровод среднего и низкого давления в новом коттеджном поселке Казани «Вознесенский».

Новая инфраструктура позволила подключить к газу 177 семей. С начала реализации программы социальной догазификации в Татарстане газовые сети подвели более чем к 45 тыс. домовладений, свыше 35 тыс. домов уже подключили к газу. Еще около 4 тыс. домов планируют подключить до конца 2026 года.

Ранее в Татарстане в программу социальной газификации включили 162 садовых некоммерческих товарищества. Возможностью воспользоваться программой могут владельцы садовых участков и зарегистрированных жилых домов в СНТ, расположенных в уже газифицированных населенных пунктах.