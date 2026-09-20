Эксперты оценили ход выборов в Татарстане на фоне кампании Запада

Западная кампания по дискредитации российских выборов не достигла поставленных целей. Об этом заявили эксперты из РТ на площадке «Экспертного клуба», комментируя ход голосования в Республике Татарстан.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков сообщали, что на сегодняшний день уже можно констатировать, что кампания проукраинских стран Запада по дискредитации российских выборов в ГД РФ провалилась. По его словам Успокаиваться пока рано, надо, что бы тенденции по явке первого дня голосования сохранились на протяжении всех трех дней голосования. По России - 29,45 процента, по Республике Татарстан - 36,8 процента,

«В рамках ДЭГ проголосовало свыше 67 процентов. Возможны еще различные медийные провокации, обстрел участков для голосования, ракетные атаки и налеты БПЛА… Но вряд ли они смогут переломить ключевую тенденцию: выборы в ГД РФ обязательно состоятся. Они являются легальными и легитимными. Значимое большинство населения доверяет политической и избирательной системе России. При этом неважно какие партии и кандидаты получат большинство голосов. Россия выстояла, доказав, что ее внутренние институты работают на развитие, несмотря на проведение СВО, многочисленные вражеские атаки на территорию России. Надеюсь, что результаты выборов в ГД РФ, на региональном и местном уровне не будут оспариваться», – отметил он

По словам Андрея Большакова, преимущества российской политической системы будут продемонстрированы гражданам Украины и западных стран. Представляется, что факторами, которые обеспечивают чистоту и прозрачность выборов в РФ, являются: многочисленные наблюдатели, в том числе из зарубежных стран, представители ряда зарубежных СМИ, эксперты и общественные деятели. «Важно, что бы все, кто совершил и совершит противоправные действия во время избирательной кампании были задержаны правоохранительными органами и подвергались наказаниям в соответствии с действующим российским законодательством, в рамках принятых судебных решений», – подчеркнул он

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ, доктор юридических наук, профессор Игорь Бикеев отметил, что легитимность выборов основывается на доверии общества к их результатам.

«Легитимность выборов основывается на доверии общества к их результатам. Чем больше будет явка избирателей, больше наблюдателей, в том числе международных, меньше жалоб на нарушения, тем выше будет и доверие людей», – заявил он.

По его словам, легитимация выборов в глазах международной общественности зависит в том числе от действий граждан. Он указал, что продвижение в достижении целей СВО, развитии экономики и консолидации общества делает более понятными сигналы зарубежным партнерам о том, что страна нормально функционирует, а власть дееспособна и опирается на поддержку многонационального народа России.

«Граждане Российской Федерации достигли патриотического консенсуса. И, на мой взгляд, вряд ли что-то сможет его поколебать. Мы видим, что только вместе можем решать проблемы страны. На фоне СВО и других событий последних лет люди сплотились вокруг Президента В.В. Путина и разделяют его курс. А регулярно запускаемые фейки, например, о том, что мужчины будут голосовать только в военкоматах, ожидаемого врагом эффекта не имеют и вызывают лишь отторжение», – добавил Бикеев.

Кандидат политических наук, доцент, политолог, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева заявила, что в последние месяцы страны Запада развернули полномасштабную информационную кампанию против российских выборов. По ее оценке, это стало частью общей стратегии давления на Россию, направленной на подрыв доверия граждан к собственному государству.

«Однако эти планы не сработали. Российское общество показало, что умеет отличать правду от пропаганды и не поддаётся на провокации. Люди понимают, что стабильность страны и её суверенитет важнее сомнительных обещаний из зарубежа», – сказала она.

Силаева также отметила, что Россию не удалось изолировать. По ее словам, на выборы приехали сотни международных наблюдателей, в том числе из недружественных стран, и их присутствие свидетельствует о том, что голосование проходит честно и по закону.

«Что ещё можно сделать? Открытость – наш главный козырь. Нужно чаще публиковать подробные отчёты о ходе выборов, приглашать иностранных журналистов на избирательные участки и рассказывать о процедуре голосования на разных языках. Чем больше мир видит реального положения дел, тем меньше остаётся места для домыслов», – продолжила политолог.

По ее словам, Татарстан также стал одним из объектов информационных атак. Недоброжелатели пытались использовать чувствительные социальные темы для дестабилизации обстановки, однако эти попытки не увенчались успехом благодаря эффективной работе правоохранительных органов, продуманной политике региональных органов власти, осознанности и поддержке населения.

«Для противодействия в республике создан Центр общественного наблюдения на базе IT-парка в Казани, оснащённый системой обнаружения дипфейков, который взаимодействует с ситуационным центром для оперативного реагирования на нарушения», – напомнила Силаева.

Она также сообщила, что Общественная палата РТ провела дополнительное обучение наблюдателей правилам противодействия недостоверной информации и фиксации попыток манипуляций в режиме реального времени.

«Таким образом, попытки Запада заранее дискредитировать выборы провалились, потому что правда на нашей стороне, а общество готово защищать свой суверенный выбор», – резюмировала она.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что в период крупной избирательной кампании информационное давление неизбежно усиливается, причем сегодня оно технологичнее, чем несколько электоральных циклов назад. Манипулятивный контент, попытки вызвать недоверие к процедуре голосования, эмоционально раскачать аудиторию распространяются прежде всего в цифровой среде, где скорость зачастую оказывается выше возможности проверить источник и контекст сообщения.

«Но легитимность выборов определяется не интенсивностью внешней критики и не количеством позитивных оценок. У нее вполне конкретные основания: соблюдение российского избирательного законодательства, реальная возможность граждан реализовать свое право голоса, работа наблюдателей, прозрачность процедур, рассмотрение поступающих жалоб и возможность общественного контроля», – подчеркнула она.

Павлова указала, что для общественных палат всех уровней особенно существенен общественный контроль. По ее словам, в Татарстане накоплен серьезный опыт общественного наблюдения: работают штаб и ситуационный центр, выстроено взаимодействие с муниципалитетами, что позволяет получать информацию непосредственно с участков и предметно разбирать возникающие вопросы.

«Что касается международной оценки, здесь я бы также исходила из профессионального принципа: чем больше возможностей увидеть избирательный процесс непосредственно, тем меньше пространства для заранее сформированных интерпретаций. Присутствие иностранных экспертов само по себе не является доказательством легитимности, однако открытость для наблюдения, доступ к фактической информации и возможность сопоставить публичные заявления с тем, как организовано голосование, безусловно, имеют значение», – заявила она.

По ее мнению, лучшим ответом на любую попытку дискредитации выборов является юридически безупречная процедура и максимальная проверяемость происходящего, именно этим создается доверие к результату.