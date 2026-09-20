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Общество 20 сентября 2026 17:49

98-летний участник Великой Отечественной войны проголосовал в Кощаково

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98-летний участник Великой Отечественной войны проголосовал в Кощаково
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

Участник Великой Отечественной войны, 98-летний Рияз Махмутов из села Кощаково Пестречинского района РТ пришел на избирательный участок вместе с дочерью и принял участие в голосовании.

В 1944 году Рияза Махмутовича призвали в армию прямо со школьной скамьи. После окончания службы в 1947 году он вернулся домой и поступил в Казанский педагогический институт.

Более 45 лет Махмутов посвятил системе образования. В течение 14 лет он руководил Кощаковской средней школой.

На выборы ветеран пришел в сопровождении дочери.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#Выборы-2026
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