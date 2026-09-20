Ветеран СВО: Показали внучке через игру, что такое выборы и почему они важны

Сегодня ветеран специальной военной операции Сергей Борисов с супругой Анной и внучкой Евдокией рассказал в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» о помощи бывшим бойцам, семейных традициях и воспитании детей.

Сергей Борисов – ветеран спецоперации, находился на фронте с 2023 года, покинул ряды действующей армии в 2025-м. Вернувшись к гражданской жизни, начал общаться с другими ветеранами, вступил в сообщество «Туган», а затем открыл фонд помощи бойцам и их семьям.

«У нас фонд психологической поддержки. Все психологи – волонтеры, работают бесплатно. Мы устраиваем праздники и встречи для ветеранов. На них приходят жены и мамы, в том числе жены действующих бойцов. Для детей это общение и праздник. Параллельно работают психологи, люди раскрепощаются и охотнее идут к специалистам, чем в обычной ситуации», – объяснил он.

Супруга Анна рассказала, что вчера, на одном из семейных ужинов, они объяснили внучке, что такое выборы и как они работают.

«А вчера мы играли в выборы. Мы ребенку объясняли, что же это такое. Она нас выслушала, сказала, что не совсем поняла, тогда объяснили еще раз. Потом она взяла шляпу фокусника, и мы складывали туда бюллетени», – добавила жена ветерана.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что явка по России превысила показатель предыдущих выборов 2021 года. В Татарстане к 18.00 проголосовали 72,4% избирателей.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.