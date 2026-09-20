102-летний житель Нижнекамского района проголосовал на дому
В Нижнекамском районе продолжается голосование на дому на выборах депутатов Государственной Думы РФ. В селе Кулмакса своим правом голоса воспользовались жители старшего поколения, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
В том числе на дому проголосовал 102-летний старейшина села Мирсаяф Камалов. Также участие в голосовании приняли 96-летняя Хатима Ахметзянова, 97-летняя Халида Шарифуллина и 94-летняя Магзура Гиниятова – труженицы тыла.