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Общество 20 сентября 2026 12:22

102-летний житель Нижнекамского района проголосовал на дому

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102-летний житель Нижнекамского района проголосовал на дому
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Нижнекамском районе продолжается голосование на дому на выборах депутатов Государственной Думы РФ. В селе Кулмакса своим правом голоса воспользовались жители старшего поколения, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В том числе на дому проголосовал 102-летний старейшина села Мирсаяф Камалов. Также участие в голосовании приняли 96-летняя Хатима Ахметзянова, 97-летняя Халида Шарифуллина и 94-летняя Магзура Гиниятова – труженицы тыла.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #нижнекамский район
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