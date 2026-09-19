Жители Спасского района рассказали, почему участвуют в выборах

Жители Спасского района продолжают приходить на избирательные участки. В голосовании участвуют люди разных поколений, каждый из которых объясняет свой выбор по-своему.

Жительница села Полянки Гильсиня Сибгатуллина считает участие в выборах ответственностью перед страной, пишет газета «Новая жизнь».

«Я считаю, что выборы в жизни нашей страны – это очень важное дело. И обязательно нужно идти. Это наша страна, это наша родина, это наши депутаты. Мы их выбираем, и они будут издавать законы, которые в нашей стране решат многие вопросы», – рассказала она.

На избирательном участке № 2545 проголосовал и Валентин Починовский, которому скоро исполнится 80 лет. Для него особенно важны мир и добрые отношения между странами.

«Как не прийти на выборы? Нашей стране нужен мир. У меня одна сестра осталась на Украине, живет там. Сюда ехать не хочет. Мне самому 80 доходит. Я хочу, чтобы все это закончилось, чтобы люди жили спокойно», – рассказал Валентин Починовский.

Напомним, 18–20 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва. Всего в парламент будет избрано 450 депутатов по смешанной избирательной системе.

Одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.

Фотографии: газета «Новая жизнь»