После обработки 20,4% протоколов «Единая Россия» набирает 57,1% голосов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После обработки 20,4% протоколов на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва продолжает лидировать партия «Единая Россия» с 57,1% голосов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ.

Еще четыре партии, согласно предварительным данным, преодолевают 5-процентный барьер. Это КПРФ с 14,01% голосов, ЛДПР с 9,32%. «Новые люди» с 7,93% и «Справедливая Россия» с 5,13%.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании начались в пятницу, 18 сентября, и завершились сегодня, 20 сентября. Всего по стране будет замещено около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проходили дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы. На территории республики избирательные участки закрылись в 20.00. По всей стране это произошло в 21.00.