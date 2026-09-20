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Общество 20 сентября 2026 10:00

Труженику тыла из Буинского района Татарстана исполнилось 95 лет

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Труженику тыла из Буинского района Татарстана исполнилось 95 лет
Фото из личного архива

Труженик тыла Анвер Кукушкин из Буинского района Татарстана отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Анвер Файзиевич родился 20 сентября 1931 года. Окончил семь классов сельской школы. Во время Великой Отечественной войны он вместе с отцом работал в колхозе «Коминтерн» в деревне, был помощником комбайнера. В 1952 году ушел на службу в ряды советской армии. В послевоенные годы Анвер Файзиевич трудился в колхозе «Коминтерн» плотником и механизатором. На заслуженный отдых вышел в 1991 году, общий трудовой стаж ветерана – 46 лет», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время Анвер Файзиевич проживает вместе с супругой Назирой Абдрахмановной. Они в браке уже 69 лет, воспитали двух сыновей; у пары три внука и три правнука.

Анвер Файзиевич награжден медалью «За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» и юбилейными медалями.

#Год воинской и трудовой доблести
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