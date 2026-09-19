«Нахлынули воспоминания»: в Черемшанском районе избирателей встречают песнями

В селе Старый Утямыш Черемшанского района избирателей на участке встречает народный фольклорный коллектив «Хыял». Односельчане проходят на голосование под песни и танцы, для жителей также организовано чаепитие.

83-летняя Миннур Хайруллина пришла на участок и вспомнила годы, когда сама работала председателем избирательной комиссии.

«Нахлынули воспоминания о былых временах. Очень весело и красиво встречают, спасибо! Я и сама девять лет была председателем избирательной комиссии. И в те годы мы так же организовывали выборы. Вспоминая молодость, я будто помолодела», – поделилась она.

Хайруллина много лет работала учителем и директором школы. Она пожелала, чтобы голосование прошло спокойно, а избранные депутаты были здоровы и продолжали работать на благо жителей.

По словам председателя участковой комиссии Мадины Галимовой, участок расположен в Доме культуры. В первый день голосования свои голоса отдали 50% избирателей. 19 сентября жители также с самого утра приходят на участок.

Участники ансамбля «Хыял» после выступления также проголосовали.