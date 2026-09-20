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Общество 20 сентября 2026 19:18

В рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» разыграли последний iPhone 17

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В эфире телемарафона ТНВ прошел розыгрыш последнего iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы». Победительницей стала Алина Гареева. Ее имя определили с помощью генератора случайных чисел.

К 19.00 в конкурсе участвовали 124 616 человек. Рандомайзер выдал номер 20 449, который был присвоен публикации Гареевой. После этого модераторы проверили ее аккаунт и фотографию на соответствие условиям конкурса.

В заключительный день фотоконкурса разыгрывают 11 iPhone 17. Победителей определяли каждый час до 19.00.

Кроме того, вечером разыграют два автомобиля Sollers ST8. Их владельцы станут известны после 21.00 – по завершении выступления Салавата Фатхетдинова.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #фотоконкурс
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