Роза Гайнутдинова проголосовала в лицее №5 в Казани на выборах в Госдуму РФ

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Секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат Госсовета РТ Роза Гайнутдинова приехала в лицей №5 Вахитовского района Казани, чтобы проявить гражданскую позицию на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает «Республика Татарстан».

Гайнутдинова призвала приходить на свои избирательные участки, отдавать гражданский долг и голосовать за ту партию, которая близка и чья программа больше отозвалась. Она подчеркнула, что каждый голос важен и имеет значение.

Напомним, сегодня, 20 сентября, завершается трехдневный марафон выборов в Госдуму РФ девятого созыва. Одновременно в Высокогорском округе №50 проходят довыборы в Госсовет Татарстана. В республике работает более 2000 избирательных участков.

Сейчас у Центра семьи «Казан» проходит праздник «Время быть вместе» с семейными активностями, мастер-классами, фотозонами и уличным театром. Вечером здесь выступят Миа Бойко, Татьяна Куртукова, группы «Отпетые мошенники» и «Кар-Мэн», а также Гузель Уразова, Фирдус Тямаев и Салават Фатхутдинов.

Выборы депутатов Госдумы проходят три дня – с 18 по 20 сентября. В голосовании принимают участие 10 политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».