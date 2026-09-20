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Происшествия 20 сентября 2026 09:16

Женщина и мужчина погибли в Подмосковье из-за атаки вражеских БПЛА

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Двое человек погибли в результате атаки вражеских БПЛА на Московскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его данным, в Софьино дрон попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Погибла 44-летняя женщина, еще пять человек пострадали, среди них – двое детей.

В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина, находившийся в частном доме. Вражеский дрон ударил по жилищу, разрушив его.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Воробьев в МАКС.

#атака БПЛА #подмосковье #дроны
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