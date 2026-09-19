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Общество 19 сентября 2026 10:26

Минниханов поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ поздравил работников лесного хозяйства республики с профессиональным праздником. День работников леса отмечается в России 20 сентября, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Общая площадь лесов в Татарстане составляет 1,6 млн га. В отрасли работают около 2,5 тыс. человек. Ежегодно в республике высаживают более 22 млн саженцев и восстанавливают свыше 4 тыс. га леса. Около 70 тыс. жителей участвуют в природоохранных акциях.

Минниханов отдельно отметил работу по защите лесов от пожаров. Благодаря оперативным действиям служб с 2024 по 2026 год в Татарстане не допустили ни одного серьезного возгорания.

Он также напомнил, что 12 сентября в Сабинском районе прошло мероприятие, на котором чествовали передовиков отрасли и провели конкурс профессионального мастерства.

Раис Татарстана пожелал работникам лесного хозяйства благополучия и успехов. Отдельно он поблагодарил ветеранов отрасли за самоотверженный труд и вклад в развитие лесного хозяйства республики.

#Рустам Минниханов #лесной фонд татарстана #поздравление #лесная отрасль
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