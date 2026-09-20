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Политика 20 сентября 2026 19:57

Наблюдатели из стран СНГ побывали на участках в Высокогорском районе РТ

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Наблюдатели из стран СНГ побывали на участках в Высокогорском районе РТ
Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Международные наблюдатели от миссии стран СНГ познакомились с организацией голосования в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва в Высокогорском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

Электоральные эксперты посетили участки №1303 и1309. Представители делегации ознакомились с организацией выборов в условиях многодневного голосования и условиями работы членов комиссий, а также пообщались с избирателями.

Накануне наблюдатели из Казахстана посетили избирательные участки в Болгаре. В целом иностранных экспертов впечатлила открытость и высокая явка на выборах в РТ.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что явка по России превысила показатель предыдущих выборов 2021 года. В Татарстане к 18.00 проголосовали 72,4% избирателей.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

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