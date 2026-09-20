Глава Пестречинского района: «У каждого есть возможность повлиять на будущее»

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

Глава Пестречинского района Раис Сулейманов проголосовал на своем избирательном участке.

После голосования он призвал жителей района принять участие в выборах и подчеркнул, что каждый избиратель может повлиять на будущее Пестречинского района, республики и страны.

«У каждого из нас есть возможность повлиять на будущее нашего района и всей страны. Призываю всех пестречинцев проявить свою гражданскую позицию – прийти на участки и сделать свой выбор!» – сказал Сулейманов.