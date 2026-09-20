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Общество 20 сентября 2026 16:47

Глава Пестречинского района: «У каждого есть возможность повлиять на будущее»

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Глава Пестречинского района: «У каждого есть возможность повлиять на будущее»
Фото: пресс-служба Пестречинского района&nbsp;РТ.

Глава Пестречинского района Раис Сулейманов проголосовал на своем избирательном участке.

После голосования он призвал жителей района принять участие в выборах и подчеркнул, что каждый избиратель может повлиять на будущее Пестречинского района, республики и страны.

«У каждого из нас есть возможность повлиять на будущее нашего района и всей страны. Призываю всех пестречинцев проявить свою гражданскую позицию – прийти на участки и сделать свой выбор!» – сказал Сулейманов.

#Выборы-2026
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