На выборах в Госдуму прививку от гриппа сделала 96-летняя жительница РТ

Фото: Минздрав РТ

На выборах в Госдуму 96-летняя жительница села Раково Буинского района Татарстана Нина Ефремова сделала прививку от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на избирательных участках любой желающий может пройти вакцинацию от гриппа. По последней информации, прививки от гриппа завезли более чем в тысячу избирательных участков в Татарстане.

Ефремова — ветеран труда. Она внимательно следит за своим здоровьем и каждый год делает прививки от гриппа. Кроме того, женщина проявляет активную гражданскую позицию и всегда ходит на выборы.

В этом году сотрудники избирательной комиссии должны были прийти к ней на дом, однако Ефремова не стала их дожидаться и сама пошла на избирательный участок.

После того как она проголосовала, ее осмотрели медики и провели вакцинацию от гриппа.

«Пожилые люди — одна из приоритетных категорий населения, их вакцинируют в первую очередь. Это помогает защитить от опасных осложнений, к которым может привести грипп. А Нину Егоровну мы благодарим за ответственное отношение к своему здоровью, активную гражданскую позицию и желаем долгих лет!» — сообщили в Минздраве.