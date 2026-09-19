«Я как ураган!»: 100-летний житель Тукаевского района пришел на выборы

В селе Калмаш Тукаевского района первым посетителем избирательного участка стал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны и труда Шаукат Ахметназипов. Он пришел к открытию участка, ровно к 8:00, вместе с сыном, невесткой и внучкой, пишет газета «Светлый путь».

Ветерана у входа в Дом культуры встретил глава Калмашского сельского поселения Денис Балмышев. Ахметназипов получил бюллетень и проголосовал. При опускании бюллетеня в урну ему помогла невестка.

По словам родственников, Шаукат Ахметназипов привык соблюдать режим и никогда не опаздывает. Он рассказал, что ежедневно просыпается в 6 утра, выходит во двор и занимается хозяйственными делами.

«Мин ураган сымак!» – с улыбкой сказал ветеран, отвечая на вопрос о своем утре. В переводе с татарского: «Я как ураган!»

После войны Ахметназипов вернулся в родное село и трудился на разных работах, участвуя в восстановлении колхоза. О своем прошлом он рассказывает без сожалений и говорит, что сегодня его жизнь складывается хорошо.

«Хәзер дә тормышым бик әйбәт. Киленнәрем, малайларым, кызларым бар, бөтен әйбер бар – бик яхшы тормыш! Рәхмәт барыгызга да!» – сказал он. («И сейчас моя жизнь очень хорошая. Невестки, сыновья, дочери есть, все есть – очень хорошая жизнь! Спасибо вам всем!»)

Ахметназипов также рассказал, что уже 50 лет читает районную газету «Якты юл». Каждый номер, по словам его невестки, он прочитывает от корки до корки. Газету он выписывает с 1976 года.