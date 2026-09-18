«Наши лучники на ЧМ едут с флагом»: как в Казани завершился Кубок Генпрокурора

Всю эту неделю на главном спортивном объекте республики – «Ак Барс Арене» – лучшие лучники страны боролись за Кубок Генпрокурора России. А сегодня прошла церемония закрытия турнира. Кто выиграл общий зачет и что «маячит» нашим спортсменам по международной арене – в материале «ТИ-Спорта».





Гуцан и Минниханов закрыли Кубок Генпрокурора по стрельбе из лука в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Кубок Генпрокурора – заметное событие в спортивной жизни нашей страны»

На часах полдень, а на «Ак Барс Арене» вовсю идут финалы в рамках Кубка Генпрокурора по стрельбе из лука. Ребята и девчонки в напряженной борьбе и на непростой для этого вида спорта казанской погоде разыгрывают медали. За эти пять дней спортсмены соревновались в двух возрастных категориях в дисциплинах классического и блочного лука в личном и командном зачетах. А призерами стали 96 юношей и девушек, 16 лучников и команд-победителей были удостоены Кубка.

А больше всех медалей с золотым отливом увозит из Казани сборная Забайкальского края.

«Погода нас не особо радовала, особенно на стартовом круге. Было достаточно холодно в спаррингах. Но все же мы с командой пробились в золотой финал и выиграли его», – сказал спортсмен сборной Батор Ширабцынгуев.

И как только жаркая борьба завершилась, всех участников пригласили на церемонию закрытия. К слову, на ней присутствовали Генеральный прокурор России Александр Гуцан и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Александр Гуцан: «Турнир был щедр на яркие спортивные моменты» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Турнир был щедр на яркие спортивные моменты, продемонстрировал железную волю к победе и исключительную самоотдачу каждого из вас. Видна была не просто борьба за медали, а настоящее искусство владения луком», – передает слова Гуцана корреспондент «ТИ-Спорта».

Он также выразил благодарности представителям федерации, тренерскому составу, судьям и родителям за высокий уровень подготовки спортсменов и организации турнира. И подчеркнул, что в рамках соревнований сразу десять лучников смогли впервые выполнить норматив мастера спорта Российской Федерации.

«Это открывает для ребят двери в большой спорт и становится серьезным подспорьем для попадания в национальную сборную», – отметил Гуцан.

Рустам Минниханов: «Стрельба из лука учит редким качествам – сосредоточенности, выдержке, умению владеть собой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С ответным словом выступил и Раис республики Рустам Минниханов.

«Поздравляю вас с завершением V Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок прокурора РФ. За короткое время этот кубок стал заметным событием в спортивной жизни нашей республики и всей страны. Он воспитывает в молодежи патриотизм и приверженность спорту. Стрельба из лука учит редким качествам – сосредоточенности, выдержке, умению владеть собой. Эти качества останутся с вами на всю жизнь: и в спорте, и в профессии, и в служении Отечеству», – сказал Минниханов.

И подчеркнул вклад прокуратуры в развитие стрельбы из лука.

«Мы благодарны прокуратуре за поддержку и развитие стрельбы из лука. На этой неделе в Казани открылся современный Центр стрельбы из лука – это народное событие. А в 2028 году Казань примет Игры кочевников, где стрельба из лука станет одним из центральных видов спорта. Дорогие друзья! В завершение хочется поблагодарить всех организаторов, спортсменов и болельщиков. Отдельное спасибо – Александру Владимировичу!» – отметил Раис Татарстана.

Зоригто Манханов: «То, как как Татарстан принимает и умеет организовать турниры, – тут вообще никаких вопросов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В новом казанском Центре стрельбы из лука сможем проводить сбор национальной сборной»

Конечно, такой значимый турнир – это еще и повод для нас, журналистов, поговорить с главными людьми из вида спорта. В Татарстан прилетел председатель Федерации стрельбы из лука России Зоригто Манханов. Корреспондент «ТИ-Спорта» встретился с ним после закрытия турнира и обстоятельно поговорил. Разузнали о самом важном.

Например, он дал оценку казанскому турниру.

«Соревнование прошло просто триумфально. Все службы отработали на 100 процентов. То, как Татарстан принимает и умеет организовать турниры, – тут вообще никаких вопросов. Казань может всё. Мы рассматриваем Казань для проведения всероссийских соревнований. Учитывая, что здесь построен Центр стрельбы из лука – самый лучший по оснащению в России. Будем приглашать сюда спортсменов из других стран по возможности», – сказал Манханов нашему изданию.

Как вы знаете, Кубок Генпрокурора проходит в Казани второй год подряд. В этой связи было интересно узнать, а турнир уровня чемпионата России «светит» ли «спортивной столице» нашей страны.

«Мы обсуждаем вопрос по поводу проведения в Казани титульного турнира российского масштаба. В целом календарь на следующий год сформирован. Но там еще есть места. Возможно, проведем примерно в это же время», – отметил Манханов «ТИ-Спорту».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Про скорое будущее тоже поговорили. Если помните, еще в понедельник министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев рассказал, что все ограничения с наших лучников сняты. Это подтвердил и Зоригто. И подчеркнул: держим курс на чемпионат мира.

«Ближайший большой международный турнир для нас – это чемпионат мира в американском Янктоне. Это чемпионат мира в дисциплине «3D». Он значим для нас тем, что это первый старт с флагом и гимном после отстранения. Дальше у нас начинается подготовка к Олимпийским играм – в следующем году будет несколько турниров, где будут разыгрываться квоты в Лос-Анджелес», – подчеркнул Манханов.

И напоследок спросили о новом Центре стрельбы из лука. Спортивный функционер был очень оптимистичен – дескать, можно прогнозировать, что на новом объекте будут проводиться сборы и региональных команд, и национальной команды.