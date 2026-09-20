«Людям небезразлично, что происходит»: как голосуют в городах Татарстана

На пресс-конференции в Едином информационном центре мэры трех крупных городов Татарстана – Наиль Магдеев, Радмир Беляев и Дамир Фаттахов – рассказали о высокой активности жителей, семейном голосовании и участии молодежи, а также о том, чем нынешняя избирательная кампания отличается в их муниципалитетах. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Челнинцы видят изменения в городе»: Наиль Магдеев связал активность избирателей с развитием города

За два дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы в Набережных Челнах проголосовали более 221 тыс. избирателей – 56,46% от общего числа.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

По словам главы города Наиля Магдеева, высокая активность жителей для Набережных Челнов стала традиционной. Магдеев связал ее в том числе с тем, что горожане видят изменения, происходящие в городе.

«Люди видят, как работает руководство города. Люди видят, какие положительные изменения происходят на территории города Набережные Челны. Люди видят, как меняются наши дворы в программе «Наш двор». Люди видят изменения в строительстве, ремонте дорог, объектов социальной инфраструктуры, общественных пространств», – сказал мэр.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Он также подчеркнул, что Набережные Челны традиционно отличаются высокой гражданской активностью. Ранее, выступая перед началом голосования, Магдеев назвал ее «генетическим кодом» города, связывая это с историей его первостроителей.

В Набережных Челнах работают 173 избирательных участка, в составе участковых комиссий задействованы 1 655 человек. Всего в организации и проведении выборов участвуют более 2,5 тыс. человек.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Набережные Челны входят в одномандатный избирательный округ №34 вместе с Агрызским, Актанышским, Менделеевским, Муслюмовским и Тукаевским районами. В округе насчитывается около 519 тыс. избирателей, из них около 391 тыс. – в Автограде.

«У нас есть основания полагать, что выборный процесс, выборная кампания депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в городе Набережные Челны пройдет успешно», – сказал Магдеев.

Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

Радмир Беляев: в Нижнекамске на выборы приходят семьями, а на участках плетут масксети

В Нижнекамске за два дня голосования явка составила 62%, в сельских поселениях района – 71%.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев убежден, что высокая активность жителей для Нижнекамска стала традицией, заложенной еще первостроителями города. На участки приходят целыми семьями, вместе с детьми и старшим поколением.

Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

Показательный пример – 91-летний первостроитель Нижнекамска Иван Коршин и его 90-летняя супруга Анна. Супруги, прожившие вместе 67 лет, впервые проголосовали на дому. За все эти годы они не пропустили ни одних выборов. В селе Кулмакса свой голос отдал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Мирсаяф Камалов.

В дни голосования в городе, который отмечает 60-летие, на участках проходят концерты, выставки, спортивные мероприятия и мастер-классы. Для проголосовавших действует бесплатный проезд на автобусах и трамваях – по специальному браслету.

Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

Еще одна особенность этих дней – волонтерские площадки. Жители собирают помощь военнослужащим, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и пишут письма бойцам. На 79 участках работают «Точки здоровья», где можно пройти профилактические обследования и получить консультацию специалистов.

Для 3 тыс. нижнекамцев нынешние выборы стали первыми. Их отдельно поздравляют на участках и вручают билеты в кино, театр, на хоккей и футбол.

Фото: © предоставлено пресс-службой Бугульминского района

Дамир Фаттахов: в Бугульме на выборы пришли 104-летние жители и молодожены

В Бугульминском районе голосование на выборах депутатов Государственной Думы проходит организованно, нарушений не зафиксировано.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как сообщил глава района Дамир Фаттахов, всего в муниципалитете работают 77 участковых избирательных комиссий, зарегистрировано более 74 тыс. избирателей. Для 908 молодых бугульминцев нынешние выборы стали первыми.

Фото: © предоставлено пресс-службой Бугульминского района

Фаттахов отметил высокую вовлеченность жителей в жизнь района и связал ее с постоянным диалогом между людьми и властью. По его словам, активность проявляется не только во время выборов, но и в обращениях жителей, общественных инициативах и обсуждении городских проектов.

«Выборы – еще одна форма такой гражданской активности. Поэтому высокая вовлеченность бугульминцев в эти дни для меня вполне закономерна. Людям небезразлично, что происходит с их городом, республикой и страной», – сказал глава района.

Фото: © предоставлено пресс-службой Бугульминского района

На участках в дни голосования также проходят различные мероприятия. Второй год подряд к акции присоединился местный бизнес – кафе, рестораны, магазины и спортивные проекты предлагают жителям специальные условия и скидки.

Фото: © предоставлено пресс-службой Бугульминского района

На Центральной площади прошла осенняя сельскохозяйственная и ремесленная ярмарка с участием фермеров и местных производителей. На 26 участках работают «Точки здоровья», где жители могут бесплатно пройти вакцинацию против гриппа.

Фото: © предоставлено пресс-службой Бугульминского района

Одними из самых заметных участников голосования стали представители разных поколений. 104-летние Варвара Павловна Павлова и Иван Емельянович Вавилов проголосовали на дому. А молодожены Александр и Екатерина Левагины отправились на избирательный участок сразу после регистрации брака.

«Наверное, именно из таких историй и складывается общее ощущение этих дней», – отметил Фаттахов.

Мэры трех городов рассказали об особенностях нынешних выборов

Мэры Набережных Челнов Наиль Магдеев, Нижнекамска Радмир Беляев и Бугульмы Дамир Фаттахов, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», выделили несколько особенностей нынешних выборов: активность жителей, семейное голосование и участие молодежи.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Набережных Челнах Наиль Магдеев отметил консолидацию жителей и сохранение высокой активности, несмотря на сложную экономическую и внешнеполитическую ситуацию.

«Анализ показывает, что люди так же активны, как и в прошлые годы, принимают участие в голосовании. Это говорит о единстве нашего многонационального народа, это говорит об уважении к нашей стране», – сказал мэр.

Беляев также обратил внимание на активность нижнекамцев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Очень высокая явка именно среди семей с детьми. Также приходят активно и участвуют в выборах участники специальной военной операции. Высокая явка у нас среди молодежи», – отметил глава Нижнекамского района.

По его словам, жители также видят изменения, происходящие в городе, в том числе в инженерной и дорожной инфраструктуре, социальных объектах. За последние пять лет в социальную инфраструктуру Нижнекамска было вложено более 50 млрд рублей.

В Бугульме Дамир Фаттахов отдельно выделил участие молодежи. В первый день голосования он наблюдал, как группы молодых людей выходили с избирательных участков. По его словам, они воспринимали участие в выборах не как формальную обязанность, а как собственную инициативу.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мне было искренне радостно видеть именно такой настрой молодого поколения. Наверное, мне хотелось бы это особенно подчеркнуть», – сказал глава Бугульминского района.

Фото на анонсе: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района