Экзитпол в Татарстане: «Единая Россия» — 71,7%, КПРФ — 11,2%
Предварительная явка превысила 72%, в опросе на выходе с участков приняли участие 18 тыс. человек
Трехдневные выборы депутатов Госдумы России в Татарстане подошли к концу. На очереди подсчет голосов и объявление победителей. Как будет проходить этот процесс - в материале «Татар-информа».
Предварительная явка – более 72%
В Татарстане завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Все участки были закрыты в соответствии с законодательством, а избиратели, находившиеся в помещениях для голосования в этот момент смогли реализовать свое право голоса, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.
По данным государственной автоматизированной системы «Выборы» на 18:00 20 сентября, явка составила 72,4% от общего числа избирателей.
«Приступили к подсчету голосов»
«С момента закрытия участков, участковые избирательные комиссии приступили к процедуре подсчета голосов», – заявил председатель ЦИК РТ.
По его словам, этот этап проходит строго в соответствии с федеральным законодательством и является открытым и гласным: за процессом вправе наблюдать представители партий, кандидаты, депутаты, доверенные лица и аккредитованные СМИ.
«Сейчас начинается работа, требующая максимальной внимательности, ответственности и точности», – отметил он.
Кондратьев выразил уверенность в профессионализме членов комиссий и рассчитывает, что завершающий этап кампании пройдет организованно и прозрачно, полностью соблюдая установленные законом процедуры.
«Закон устанавливает четкий порядок этой процедуры: она начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования», – заключил председатель ЦИК РТ.
По результатам экзитпола «Единая Россия» в лидерах
На выборах депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября 2026 года фондом «Общественное мнение – Татарстан» проводились опросы на выходе из избирательных участков.
В опросе приняли участие 18 тыс. человек, но только 60% из них или почти 11 тыс. согласились поделиться информацией о своем выборе. Об этом сообщила директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.
Результаты распределились следующим образом:
- «Единая Россия» – 71,7%
- ЛДПР – 4,3%
- «Партия прямой демократии» – 0,4%
- «Зеленые» – 0,8%
- «Справедливая Россия» – 2,4%
- «Родина» – 0,3%
- КПРФ – 11,2%
- «Партия пенсионеров» – 0,6%
- «Коммунисты России» – 0,5%
- «Новые люди» – 6,7%
«И еще 1% респондентов отметили, что испортили свои бюллетени», – добавила Ефлова.