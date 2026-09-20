Экзитпол в Татарстане: «Единая Россия» — 71,7%, КПРФ — 11,2%

Трехдневные выборы депутатов Госдумы России в Татарстане подошли к концу. На очереди подсчет голосов и объявление победителей. Как будет проходить этот процесс - в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Предварительная явка – более 72%

В Татарстане завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Все участки были закрыты в соответствии с законодательством, а избиратели, находившиеся в помещениях для голосования в этот момент смогли реализовать свое право голоса, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы» на 18:00 20 сентября, явка составила 72,4% от общего числа избирателей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Приступили к подсчету голосов»

«С момента закрытия участков, участковые избирательные комиссии приступили к процедуре подсчета голосов», – заявил председатель ЦИК РТ.

По его словам, этот этап проходит строго в соответствии с федеральным законодательством и является открытым и гласным: за процессом вправе наблюдать представители партий, кандидаты, депутаты, доверенные лица и аккредитованные СМИ.

«Сейчас начинается работа, требующая максимальной внимательности, ответственности и точности», – отметил он.

Кондратьев выразил уверенность в профессионализме членов комиссий и рассчитывает, что завершающий этап кампании пройдет организованно и прозрачно, полностью соблюдая установленные законом процедуры.

«Закон устанавливает четкий порядок этой процедуры: она начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования», – заключил председатель ЦИК РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По результатам экзитпола «Единая Россия» в лидерах

На выборах депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября 2026 года фондом «Общественное мнение – Татарстан» проводились опросы на выходе из избирательных участков.

В опросе приняли участие 18 тыс. человек, но только 60% из них или почти 11 тыс. согласились поделиться информацией о своем выборе. Об этом сообщила директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

Результаты распределились следующим образом:

«Единая Россия» – 71,7%

ЛДПР – 4,3%

«Партия прямой демократии» – 0,4%

«Зеленые» – 0,8%

«Справедливая Россия» – 2,4%

«Родина» – 0,3%

КПРФ – 11,2%

«Партия пенсионеров» – 0,6%

«Коммунисты России» – 0,5%

«Новые люди» – 6,7%

«И еще 1% респондентов отметили, что испортили свои бюллетени», – добавила Ефлова.