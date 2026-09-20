В Татарстане завершилось голосование на выборах в Госдуму IX созыва

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане завершилось голосование на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва. Избирательные участки на всей территории республики были открыты до 20.00.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что явка по России превысила показатель предыдущих выборов 2021 года. В Татарстане к 18.00 проголосовали 72,4% избирателей.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводились дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

В целом по России голосование завершится в 21.00.