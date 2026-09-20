Павел Данилин: Наше голосование – это знак доверия Верховному главнокомандующему

Сегодня явка на выборах стала лучшим ответом на расчеты тех, кто делал ставку на разлад внутри России. Об этом в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» заявил руководитель Центра политического анализа и социальных исследований, политолог, журналист Павел Данилин.

«Эти выборы впервые проходили в ситуации, когда страна ведет тяжелую войну. Реально тяжелую войну против глобального Запада. Войну, которую не мы развязывали, в которую нас заставили вступить. Надеясь на наше быстрое поражение, надеясь на разлад между нами», – объяснил он свою точку зрения.

По мнению Данилина, враги России надеялись, что шантажом и запугиванием заставят население страны высказывать навязанную ими позицию.

«Они просчитались. И та явка, которую показала вся страна, является лучшим ответом на эти их расчеты», – добавил журналист.

Павел Данилин отметил, что в первый день явка вдвое превысила показатели 2021 года, во второй день также была выше.

«Я считаю, что всем надо прийти, кто еще не пошел, и проголосовать. Это наш ответ врагу. Наше голосование – это знак доверия Верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину», – выразил уверенность политолог.

Он также назвал участие в выборах гражданским долгом и призвал всех исполнить его.

«Если вы не пошли на выборы, значит, вы поддались шантажу и угрозам. А если вы пошли на выборы, вы себя уважаете, вы гражданин, у вас есть национальное, гражданское самосознание, у вас есть гордость гражданская. И вы молодец. Выбор простой: либо вы молодец, либо вы поддались на условия шантажиста, врага нашей страны», – заключил Данилин.