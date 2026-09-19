Ольга Павлова о выборах в Госдуму: каждый голос – это вклад в укрепление России

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, эксперт и общественно-политический деятель Ольга Павлова проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва.

«Каждый голос на выборах – это проявление гражданской позиции и реальный вклад в укрепление России. Так мы даем четкий ответ тем, кто хочет лишить Россию права самой выбирать свой путь», – отметила Ольга Павлова.

Также общественно-политический деятель сделала акцент на важности общественного контроля за процессом голосования. По ее мнению, институт наблюдения за выборами сегодня – это не просто присутствие на участке. Это профессиональный разбор жалоб, проверка информации до ее публичного оглашения и сохранение прозрачности процедуры.

«Общественные палаты и сообщество наблюдателей играют здесь главную роль. Доверие к выборам строится на конкретном: точное соблюдение процедур, возможность задать вопрос и зафиксировать нарушение, правовая реакция вместо эмоциональной. Политические взгляды у граждан разные – это норма. Качество избирательного процесса для всех одинаково», – пояснила Ольга Павлова.