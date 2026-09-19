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Общество 19 сентября 2026 12:57

Жительница Болгара, пережившая военные годы, проголосовала на выборах

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Жительница Болгара Зинаида Шошева приняла участие в выборах депутатов Государственной Думы. Несмотря на почтенный возраст, она пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Детство Зинаиды Ермиловны пришлось на военные годы. Она родилась в деревне Алан-Бексерь Высокогорского района. Отца не стало еще до начала войны, поэтому мать одна воспитывала двух дочерей. С ранних лет девочкам приходилось помогать по хозяйству и работать в огороде.

Особенно хорошо Зинаида Шошева помнит День Победы. По ее воспоминаниям, узнав об окончании войны, люди радовались, обнимали друг друга и праздновали долгожданную победу. В том же году она пошла в первый класс.

Сегодня Зинаида Ермиловна продолжает самостоятельно заниматься хозяйством, выращивает цветы и делает заготовки на зиму.

«Я голосую за мир. Хочу, чтобы в стране все было спокойно, чтобы люди жили без страха и тревог. Это самое главное сегодня», – сказала Зинаида Шошева.

Фотография: газета «Новая жизнь»

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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