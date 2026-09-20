Флорбольный клуб «Ирбис» стартовал в Высшей лиге с победы над «Барракудой»

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"

Флорбольный клуб «Ирбис» провел свой первый матч в Высшей лиге. В Казани казанцы принимали северодвинскую «Барракуду» и одержали победу со счетом 4:2.

Первый период остался полностью за хозяевами. Андрей Бородкин оформил дубль, еще один мяч в большинстве забросил Максим Савелов — 3:0. В концовке отрезка гости сумели отыграться: Матвей Крашенинин сократил отставание «Барракуды».

Во втором периоде на 4-й минуте игрок хозяев Рим Сабиров сам начал атаку и сам же ее завершил, вернув казанцам преимущество в три мяча.

Однако в концовке второго отрезка Никита Пономарев отыграл один мяч для гостей, а результативную передачу отдал Крашенинин, оформивший таким образом 1+1.

Третий период голов не принес — итоговый счет 4:2 в пользу «Ирбиса».

Следующий матч казанцы проведут в Санкт-Петербурге 3 октября против команды «Нева». Начало игры — в 15:00.