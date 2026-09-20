Вольфсон: Выборы показали, что люди небезразличны к судьбе республики и страны

Высокая явка на прошедших выборах депутатов Госдумы РФ IX созыва показывает, что людям небезразлична судьба Татарстана и России. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы РФ VIII созыва, кандидат в депутаты от партии «Единая Россия» Илья Вольфсон.

«Выборы прошли на самом высоком уровне. Люди приходили всей семьей с хорошим настроением, принимали активное участие. Выборы показали, что нашим гражданам небезразлична судьба республики и страны», – заявил кандидат.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва завершились сегодня. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании были допущены десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».