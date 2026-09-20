Ветеран СВО из Лаишево: Каждый гражданин должен сделать осознанный выбор

Сегодня семья Коноваловых из Лаишевского района Татарстана рассказала в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!», почему для них важно участвовать в голосовании. Глава семьи Андрей Коновалов – ветеран специальной военной операции, он вернулся домой после тяжелого ранения.

«Разумеется, мы проголосовали, потому что любой гражданин должен осознанно делать выбор. Если мы делаем выбор, Правительство несет за это ответственность, и мне кажется, это и есть основа демократии», – сказал он.

По словам ветерана, участие в выборах для семьи уже стало традицией. У Коноваловых есть и другие традиции, например, каждое утро начинается с пожелания доброго утра и улыбки, а по выходным они все вместе готовят обеды. Старшая дочь Любовь в этом году начала работать учителем, старший сын Максим учится в Лаишевском сельскохозяйственном техникуме обслуживанию летательных аппаратов, а младший сын Денис пока в четвертом классе, мечтает стать учителем математики.

«Наш папа для меня – образец настоящего мужчины. Я стараюсь на него полагаться, брать с него пример», – заявил Максим.