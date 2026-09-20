Создатель песни «Мин яратам сине, Татарстан» проголосовал на выборах в ГД

Фото: пресс-служба администрации Альметьевска

Композитор и певец, лауреат премии Габдуллы Тукая, автор песни «Мин яратам сине, Татарстан», ставшей неофициальным гимном республики, Роберт Андреев вместе с супругой проголосовали в Альметьевске на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Об истории создания легендарной песни можно прочитать в материале «Татар-информа» «Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что явка по России превысила показатель предыдущих выборов 2021 года. К 18.53 она достигла 56,57%. В Татарстане к 15.00 проголосовали 68,7% избирателей.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.