Дмитрий Второв проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Член регионального политсовета ТРО «Единой России», руководитель программы «Парламентские Вести» на телеканале «Россия-24» (ГТРК «Татарстан») Дмитрий Второв принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам Второва, для татарстанцев участие в выборах стало традицией. Он отметил, что каждый избиратель передает часть своих полномочий будущему парламентарию и рассчитывает на учет своих интересов при принятии государственных решений.

«Приходить на выборы всей семьей для нас давняя традиция. Мы всегда появлялись на участке, даже когда дети были еще маленькие. Младшая дочь Милана сегодня голосует впервые, для нее это тоже особый день», – поделился Дмитрий Второв.

Тележурналист также отметил изменения в отношении молодежи к выборам за последние 25 лет. По его словам, если раньше среди молодых людей было распространено мнение «зачем идти голосовать, там за нас решат», то сейчас таких людей осталось немного.

«Это говорит о заметном росте политической культуры и более продвинутом молодом поколении, которому абсолютно не безразлично свое будущее», – заключил Дмитрий Второв.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва проходят в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни трехдневного голосования также проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.