В финале фотоконкурса «Всей семьей на выборы» разыграли автомобили Sollers ST8

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В завершение фотоконкурса «Всей семьей на выборы» были разыграны последние призы – два автомобиля Sollers ST8. Их обладателями стали Наталья Роль и Ольга Ульданова. Победителей назвали в прямом эфире телемарафона ТНВ, для их определения использовали генератор случайных чисел.

За три дня число участников фотоконкурса достигло 127 329 человек. С помощью рандомайзера организаторы выбрали номера 110 282 и 39 864, под которыми значились победители. Модераторы затем изучили их аккаунты и фотографии, чтобы убедиться в соблюдении всех условий конкурса.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В заключительный день фотоконкурса также разыграли 11 iPhone 17. Обладателей смартфонов определяли каждый час до 19.00.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы» проходил с 18 по 20 сентября. за это время среди участников разыгрыли 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8.